La mostra su Hara Walther inaugura domani le celebrazioni per la concessione del “privilegio” di città demaniale a Castroreale

La mostra su Hara Walther dal titolo “In alto vola il falco – Flies high the falcon” inaugura domani 17 marzo le celebrazioni per la concessione del «privilegio » di città demaniale a Castroreale, organizzate dal Comune, in collaborazione con la Pro Loco Artemisia.

L’esposizione, a cura di Nino Sottile Zumbo, è stata allestita presso al Museo Civico di Castroreale, e non presso la Torre di Federico II d’Aragona come indicata in alcune locandina, e sarà aperta dal 17 marzo al 19 aprile 2024

Dopo l’inaugurazione di domani, sarà possibile visitarla il 23, 24, e 30 marzo e il 6, 7, 13 e 14 aprile, dalle ore 10 alle 12 e dalle 16,30 alle 18,30. Negli altri giorni le visite saranno effettuate su appuntamento, prenotando al numero 3492122491.

I festeggiamenti proseguiranno il 24 marzo con un ricco programma di appuntamenti riportati in locandina