“Cose di ogni giorno” di David Norisco con Francesco Branchetti e Denny Mendez, stasera al Trifiletti

Prosegue, oggi, sabato 16 Marzo 2024 la VI stagione teatrale di quiNteatro diretta da Giuseppe Pollicina.

Al teatro Trifiletti di Milazzo alle ore 21.00 andrà in scena lo spettacolo “Cose di ogni giorno” di David Norisco con Francesco Branchetti e Denny Mendez per la regia dello stesso Francesco Branchetti.



Nelle contraddizioni di una famiglia borghese, niente è come noi lo vediamo o vogliamo. In una bella casa con domestica a tempo pieno, vive una famiglia ben organizzata, sorretta da due genitori giovani, attenti e amorosi, hanno una figlia sposata e un figlio laureato. In questo organizzato mondo borghese qualcosa si inceppa, niente di eccezionale, ma come tutte le situazioni diverse fa saltare l’equilibrio quotidiano.

Naturalmente sarà la madre, che è l’elemento affettivamente più fragile, a gestire con spirito aperto la paventata separazione della figlia e l’inattesa confessione del figlio. Il Padre, commercialista di successo, vive le situazioni con la foga canina di chi sente tremare la terra sotto i piedi della propria famiglia.

In tutto questo un’affettuosa cameriera dagli amori sempre sbagliati, assiste combinando altri guai. Lo scorrere della vita familiare non distrugge, ma trasforma i rapporti ben organizzati in rapporti più scoperti dove ognuno ritrova la sua dimensione vera ricomponendo così il nucleo sorretto dall’affetto di sempre.

Se ci fosse una morale si potrebbe dire che niente è come noi vogliamo, ogni persona o situazione ha delle diversità che l’affetto e l’amore costruttivo possono benissimo ricomporre.

I costi dei biglietti vanno dai 20 ai 30 euro e gli abbonamenti da 90 a 110 euro.