Barcellona, il Comune parteciperà al bando regionale per il finanziamento del nuovo impianto di pubblica illuminazione

La Giunta Comunale di Barcellona, guidata dal sindaco Pinuccio Calabrò, ha dato il via libera alla partecipazione al bando regionale per il finanziamento del nuovo impianto di pubblica illuminazione. La proposta di delibera è stata presentata dall’assessore Giuseppe Benvegna.

Entro il termine del 18 marzo, previsto dall’Avviso pubblico di cui al DDG 537/2024, arà presentato e candidato al finanziamento il progetto esecutivo, redatto nell’ambito della concessione con la R.T I. E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION S.r.l. (capogruppo), con sede in Brescia. e la D.S.P. Costruzioni Generali S.r.l. (mandante), per il conseguimento del risparmio energetico e l’efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), come previsto dalla convenzione sottoscritta il 17.12.2021 ed aggiornato all’art. 41 del d.lgs. 36/2023.

Il progetto, per complessivi 10 milioni e 600 di euro (compresi di Iva ed oneri), prevede l’adeguamento dell’interno impianto di pubblica illuminazione, con l’efficientamento energetico, così produrre un notevole risparmio di costi per la fornitura del servizio. La convenzione pluriennale con l’RTI Eps Energy Power Solution Srl e la Dsp Costruzioni Generali Srl, che ha redatto il project financing, è stata sottoscritta nel 2021 e adeguata alle nuove norme del d.lgs 36/2023. Si dovrà attendere l’esito della bando di finanziamento, per sapere se il progetto sarà inserito tra quelli finanziati, e poi di dovrà avviare la procedura di aggiudicazione dei lavori.