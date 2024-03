Consegnati i premi della prima edizione del Concorso Nazionale di Pittura 2023 “Il mondo che vorrei”

Domenica 10 marzo nel prestigioso palazzo settecentesco che fu dimora dei marchesi D’Amico a Milazzo recentemente restaurato, che ospita oggi la Biblioteca Comunale ed è sede, inoltre, di diversi incontri culturali, mostre, presentazioni di libri e convegni, si è svolta la cerimonia di premiazione della prima edizione del Concorso Nazionale di Pittura 2023 “Il mondo che vorrei” indetto dall’Associazione Culturale “FilicusArte” e dall’Associazione Culturale “Teseo”.

A dare inizio alla serata i saluti della presidente dell’Associazione Cultuale Caterina Barresi e di Attilio Andriolo presidente dell’Associazione Culturale “Teseo” che hanno ringraziato il Comune di Milazzo per aver concesso il patrocinio gratuito e il luogo in cui si sta svolgendo l’evento il cosiddetto piano nobile del palazzo. A seguire la presentazione dell’autorevole giuria composta dal presidente architetto Giovanni Pantano, docente di Storia dell’Arte, dal critico d’arte e gallerista arch. Rosario Andrea Cristelli e dallo storico dell’arte dott. Andrea Italiano di cui per ognuno di loro la presidente Caterina Barresi ha letto un breve curriculum vitae.

La serata è stata presentata dal vicepresidente dell’associazione “FilicusArte” Giuseppe Giunta e dalla segretaria Elisa La Rosa. Prima di dar corso alla cerimonia di premiazione il presidente della giuria Giovanni Pantano ha fatto un intervento introduttivo spiegando i metodi valutativi utilizzati dai componenti della giuria ed elogiando i consigli direttivi delle associazioni per la correttezza e serità con cui è stato organizzato il concorso. A seguire gli interventi degli altri componenti della giuria, Cristelli e Italiano, che si sono complimentati con i partecipanti per la qualità delle opere presentate e con i vincitori. A questo punto la segretaria Elisa La Rosa e Giuseppe Giunta hanno dato inizio alla cerimonia di premiazione.

Alla fine della consegna dei premi, la lettura delle motivazioni, degli attestati di partecipazione, delle targhe ai componenti della giuria e i ringraziamenti finali, agli intervenuti è stato offerto un ricco buffet.

Di seguito la classifica, i nomi dei premiati e il titolo del quadro:

1° classificato Paola Pietrafitta con il quadro dal titolo “Mondo infantile”.

2° classificato Fabiana Lualdi con il quadro dal titolo “Il mondo che vorrei”.

3° classificato ex aequo Antonino Gelo con il quadro dal titolo “Ritorno all’infanzia”.

3° classidicaro ex aequo Vincenzo Occello con il quadro dal titolo “La chiacchierata”.

Menzione di merito a Carmen Curcuruto con il quadro dal titolo “Ali d’arcobaleno!”.