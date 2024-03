Il Psi sollecita il nuovo commissario Asp Messina ad un piano di rilancio per l’assistenza sanitaria tra Barcellona e Milazzo

La Federazione provinciale del PSI, attraverso una nota del segretario Amedeo Gitto, torna sul tema sempre attuale dell’assistenza sanitaria nel comprensorio tirrenico, con particolare riferimento alle criticità nell’area del Mela tra Barcellona e Milazzo.

“Nel distretto ospedaliero del tirreno nebroideo – afferma Gitto – ormai è inconfutabile che l’ASP non sia stata all’altezza di concretizzare ciò che prevede la rete ospedaliera e quindi dall’atto aziendale. In tutti gli ospedali della provincia e nel territorio è pesante la carenza delle unità operative previste e dell’adeguato personale sanitario. Particolarmente grave è la situazione che riguarda il Pronto soccorso di Barcellona P.G. che è in attesa di riapertura del suo Pronto Soccorso che, se organizzato come la normativa prevede, certamente sgraverebbe in parte l’affluenza che per ora si riversa sul Pronto soccorso Mamertino, riducendo le lunghe ore di attesa, che l’utente suo malgrado è costretto a sopportare.

Di fronte alle suddette carenze sarebbe interessante capire se il commissario dell’ASP abbia un piano ed una chiara visione organica su come rendere operativo ed efficiente l’area dell’emergenza-urgenza del “Cutroni Zodda”. Purtroppo, con il perdurare della inefficienza della sanità pubblica, al cittadino viene il sospetto di essere costretto di ricorrere spesso alle strutture private. L’Ospedale “Cutroni Zodda”, da tempo defraudato di reparti un tempo efficienti , è diventato oggetto tragico-comico delle vicende politiche barcellonesi. Se ne è parlato in tutte le salse, in consiglio comunale, in ogni piazza e in altri luoghi, ma di concreto nulla è stato finora fatto.

Il PSI ritiene la sanità argomento serio e pertanto è giusto che l’argomento debba essere trattato con senso di responsabilità, scevro da giochi politicamente strumentali, di cui onestamente i cittadini sono stanchi. Con l’arrivo del nuovo commissario si ritorna a parlare di una ripartenza dell’ospedale con una riapertura del Pronto Soccorso, che oggettivamente appare alquanto difficoltosa in considerazione del continuo depauperamento di strutture e di servizi, attuato da anni, essenziali ad un’area di emergenza–urgenza.

Ciò che si chiede è di agire con onestà intellettuale, mettendo da parte annunciate iniziative poco praticabili, dal sapore solamente propagandistico all’insegna di intese politico gestionali, e null’altro. Al riguardo si ricorda il vergognoso criterio con il quale sono stati nominati i nuovi commissari, quando l’unico titolo che contava era quello dell’appartenenza. Pertanto, il PSI auspica un programma realizzabile e concreto, facendo della struttura un vero punto di riferimento, per quanto possibile, privilegiando le esigenze della collettività e non le mire personalistiche dei soliti amici.