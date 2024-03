24liveSchool: i nonni, la memoria e i luoghi dell’anima

Main sponsor di 24live School

A volte, quando mi siedo accanto alla mia nonnina ormai novantenne, penso a come tutto sia potuto cambiare tutto nell’arco di tre anni: dal lavorare per passione in campagna al rimanere seduta su un divano per tutto il giorno.

Ricordo le belle giornate che trascorrevo con lei a casa sua e rammento due scenari: quello estivo e quello autunnale e invernale. In estate mia madre lavorava e quindi io trascorrevo le giornate a casa di mia nonna. Mi svegliavo la mattina presto e partivo diretto a casa sua. Arrivato dentro la sua cucina, non la trovavo mai, ma sapevo dov’era; scendevo lungo i sentieri che conducevano al suo orto e, guarda caso, lei era proprio là! Curva sulle piante. Io mi mettevo accanto e la osservavo piantare gli ortaggi: patate, pomodori, peperoni e chi più ne ha più ne metta! Mentre lavorava, cantava canzoncine in siciliano e io mi rilassavo ad ascoltarla. Poi in mattinata, rientravamo in casa e cucinava quella che chiamo la sua specialità: pastina con mais, patate, fagioli; ogni volta che la mangiavamo mi diceva che quel piatto lo preparava sempre nei tempi della guerra e mi raccontava una storiella e una barzelletta per farmi ridere un po’.

Tutti i giorni in quella cucina, seduto accanto a mia nonna, mi godevo la quiete e la serenità che, a me quasi forestiero, trasmetteva la sua presenza e l’ambiente di campagna. Mi divertivo al racconto delle sue storielle, inventate sul momento, e sorridevo al canto delle filastrocche in vernacolo. Dopo il pranzo, lei si sdraiava sul divano per il riposo pomeridiano, mentre io uscivo fuori e mi sedevo sull’altalena a dondolare. Spesso venivano i miei amici e ci incamminavamo per andare ad esplorare i sentieri oltre l’orto, fino a che non arrivava mia madre e tornavo a casa. In autunno e in inverno andavo da mia nonna nel pomeriggio e stavamo seduti davanti al camino a riscaldarci e ad arrostire le castagne; oppure quando lei doveva fare qualcosa in campagna, mi lasciava nel salone a riscaldarmi ad una vecchia ma funzionante stufa a legna.

E nelle feste? Nelle feste come il Natale a casa di mia nonna si riuniva tutta la famiglia per il cenone: zii, cugini, nipoti e nipotini vari, tutti lì a ridere, scherzare, mangiare. L’incanto aumentava quando nevicava; il tepore del camino e l’affetto della famiglia mi facevano sentire protetto. La stessa cosa succedeva a Capodanno, solo che giocavamo a tombola e si aggiungevano anche gli amici. Si ripartiva il denaro dall’ambo alla tombola e sembrava di essere in un casinò. La nonna accompagnava i numeri con rime e detti antichi e rendeva il tutto molto divertente. Ora, purtroppo, mia nonna non è più quella di una volta, la vecchiaia ha preso il sopravvento e non ha più il vigore di riuscire a fare quello che riusciva a fare fino a 80 e passa anni. Lei di certo è invecchiata ma la casa no, anzi è stata ristrutturata ed è più moderna, ma continua a emanare un senso di quiete e pace. Insomma, mi manca un po’ il passato, però bisogna pensare al futuro senza scordare mai le nostre radici.

Santo Salvatore Cicciari

3^ A Informatica

ITT LSSA “Copernico” Barcellona P.G

il dipinto nella foto in evidenza è intitolato “La devozione al nonno”, 1893, di ALBERT ANKER (1831-1910)