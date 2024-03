Il barcellonese Giuseppe Maggio è entrato a far parte della Guida 2024 de L’Arcimboldo

Arriva un’altra soddisfazione per il pizzaiolo barcellonese Giuseppe Maggio Jr, è stato inserito nella Guida 2024 de L’Arcimboldo, magazine online, che prende il nome dal pittore del ‘500 Giuseppe Arcimboldo poiché l’artista realizzò le famose “Teste Composte”, dipinti che rivelavano una figura umana mettendo insieme tra loro prodotti ortofrutticoli, pesci e prodotti di cucina.

”L’Arcimboldo d’Oro” nasce per premiare gli artisti del Gusto, in Italia e all’estero, cioè coloro i quali che con la loro professione e suddivisi per categorie peculiari, rispondono ai seguenti requisiti nell’ambito enogastronomico: “Artisti del Gusto, custodi e ambasciatori di arti antiche, capaci di saper narrare la storia, di comunicare la cultura del proprio territorio, guardando al futuro e restando al passo con i tempi e le tendenze, con unicità e capacità emozionale”.

L’Arcimboldo d’Oro, inoltre equivale al simbolo del Pennello d’Oro, utilizzato dagli artisti per creare le proprie opere. Dopo una serie di valutazioni da parte di professionisti della comunicazione e dell’ambito gastronomico, meritevoli Artisti del gusto sono entrati a far parte della guida de L’Arcimboldo con l’assegnazione da uno a tre pennelli d’Oro.

A Giuseppe Maggio è entrato a far parte della Guida 2024 de L’Arcimboldo, con due pennelli d’oro.

“Sono contento per questo riconoscimento – afferma Giuseppe Maggio – e da nipote d’arte posso vantare la terza generazione di pizzaioli. Nonno Mariano ebbe il piacere di far conoscere la pizza Napoletana a Barcellona Pozzo di Gotto nel 1976 con l’apertura della prima pizzeria in assoluto in città, che ancora tutt’oggi conduciamo insieme a mio padre Orazio anche lui pizzaiolo. Nonno Mariano oggi ha 71 anni ed ancora non può far a meno di impastare. Ed io anche se giovane, 26 anni, ho già un figlio di 5 anni che con grande felicità, in pizzeria, gioca sempre con l’impasto della pizza e quindi sono molto fiducioso con la quarta generazione”.