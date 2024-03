Villafranca Tirrena, l’ex sindaco Matteo De Marco aderisce al partito di Fratelli d’Italia

Il progetto politico di Fratelli D’Italia in provincia di Messina si allarga a Villafranca Tirrena con l’adesione del già Sindaco Matteo De Marco, degli assessori Barbara Di Salvo e Gianfranca Alessi, del capogruppo Andrea Alizzi e dell’esperto Salvatore Puglia che si uniscono al vice Presidente del Consiglio Comunale Pietro Costagiorgiano ed il vice Sindaco Gianfranco Ammendolia.

L’adesione ufficiale è stata formalizzata lo scorso 8 marzo 2024, alla presenza dell’ On. Pino Galluzzo, che ha accolto con entusiasmo l’intero gruppo, elogiando l’ex Sindaco De Marco per il modo in cui ha gestito gli ultimi difficilissimi anni del suo mandato e l’intero gruppo per l’attenzione ed il lavoro a tutela del Comune di Villafranca. “Questa adesione al partito di Giorgia Meloni – sostiene Galluzzo – porterà buoni risultati futuri”.

Il neo costituito gruppo, infine, ha ringraziato l’on. Galluzzo per l’attenzione dimostrata alle problematiche da risolvere a Villafranca Tirrena, a partire dell’ultimo emendamento che non consentirà nessun impianto di rifiuti pericolosi a ridosso del centro abitato.