Per il Barcellona Basket sconfitta senza scuse ad Avellino (82-57), vincono solo i tifosi: perdono tutte le siciliane nel 2^ turno di play-in silver

Una sconfitta mai in discussione per il Barcellona Basket, che viene dominato per tutti 40 minuti dall’Avellino nella seconda giornata di play-in silver, nella conference meridionale.

La squadra del tecnico Pippo Biondo non è mai entrata veramente in partita, subendo la voglia e le determinazione di un avversario desideroso di cancellare la sconfitta di Milazzo. Il -25 finale (82-57) non lascia spazio ad alcuna scusante per i giocatori barcellonesi, che non hanno premiato con una buona prestazione l’impegno di un gruppo di giovani appassionati che hanno affrontato la lunga trasferta in terra campana, in una giornata dalla incerte condizioni meteo. Il progetto giallorosso per la prossima stagione è già stato avviato e il punto di partenza è certamente la ritrovata passione del pubblico barcellonese, che è tornato a far sentire il suo sostegno in ogni circostanza.

La seconda giornata del play-in silver ha visto comunque un crollo della formazioni siciliane che hanno tutte perso nel confronto con le formazioni del girone campano-pugliese, ribaltando quando accaduto sette giorni fa. Lucera ha infatti battuto in casa il Basket School Messina e Marigliano ha superato Piazza Armerina, dopo che Corato nell’anticipo aveva surclassato nel punteggio gli Svincolati Milazzo.

Fas Basket Corato Svincolati Milazzo 97 68 Sveva Pall. Lucera Basket School Messina 89 72 Promobasket Marigliano 2003 Siaz Basket Piazza Armerina 87 82 Itecna Avellino Next Casa Barcellona 82 57