La Città Metropolitana di Messina pronta ad avviare il tavolo tecnico per la riapertura del bypass sul Mela: l’annuncio del sindaco Calabrò

Il sindaco di Barcellona Pinuccio Calabrò ha convocato una conferenza stampa per annunciare la disponibilità della Città Metropolitana di Messina ad aprire un tavolo tecnico per arrivare alla riapertura del bypass alla foce del torrente Mela, meglio conosciuta come la bretella della discordia.

Alla disponibilità dell’ente proprietario della strada a trovare una soluzione per garantire la riapertura della viabilità sulla litoranea, dovrebbe aggiungersi anche quella del Comune di Milazzo, che sarebbe coinvolto nella possibilità di definire un protocollo d’intesa sulla stessa tipologia di quello applicato sul bypass del torrente Patrì. Sarebbe applicata la chiusura nelle ore notturne a partire delle 22 e in caso di allerta meteo arancione e rossa. Sarà il Genio Civile, nella qualità di ente attuatore degli interventi di ristrutturazione del ponte sulla litoranea, a dover convocare il tavolo tecnico per arrivare ad una soluzione condivisa. Al tavolo tecnico sarà portato anche il tema dell’accelerazione dei lavori di ricostruzione dell’impalcato, la cui ultimazione è prevista entro la fine del 2024. Sarà quindi un’altra estate di passione tra bretelle e strada intasate per chi dovrà spostarsi tra Barcellona e Milazzo e per questo sarà aperto un confronto con il comitato dei commercianti di Calderà, particolarmente penalizzati dalla chiusura della strada.

Ecco la conferenza integrale del sindaco Pinuccio Calabrò.