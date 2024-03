Il vento di scirocco abbatte alberi e pali della luce: monitoraggio continuo della Protezione civile e della Polizia Locale a Barcellona

Il forte vento di scirocco che sta sferzando la Sicilia dalla scorsa notte non accenna a diminuire, ma la situazione è monitorata costantemente dai volontari della Protezione civile e dagli agenti della Polizia Locale, con il coordinamento dell’assessore al ramo Salvatore Coppolino.

Al momento si sono registrate le cadute di rami di alberi e di pali della luce, in diverse zone della città, che per fortuna non hanno creato conseguenze alle persone. Il danno più rilevante è quello registrato nella zona di San Giovanni, dove un palo nella caduta ha colpito un’automobile in transito, per fortuna senza feriti, ma solo con tanta paura per il conducente del mezzo.

La via Militi Ignoto nell’ultimo tratto all’incrocio con via Fiera Franca a Calderà è stata chiusa per alcune ore, così da consentire l’intervento degli operai per liberare la carreggiata dopo la caduta di un palo della pubblica illuminazione.