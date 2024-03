Teatro ed impegno sociale: domani al Vittorio Currò sarà messa in scena “Mafia: singolare, femminile”

L’associazione Teatro Arte e Cultura “Salvatore Cattafi” mette in scena domani 10 marzo alle 18 presso il “Teatro Vittorio Currò'” l’opera “Mafia: Singolare, Femminile” di Cetta Brancato e Marzia Sabella, per la regia di Nino Trapani.

“Mafia: singolare, femminile” è composta da monologhi, scritti da Cetta Brancato, scrittrice e drammaturga, e da Marzia Sabella, magistrato, autrice del libro “Nostro Onore. Una donna magistrato contro la mafia” (Einaudi) dal quale la pièce è liberamente tratta.

Questo spettacolo teatrale racconta storie vere, sbucate dalle carte processuali, di donne appartenenti, in qualche modo, all’universo mafioso. Storie al femminile, poco conosciute che, tuttavia, per la loro intensità e, soprattutto, per la loro “normalità”, finiscono per descrivere i prototipi delle donne di mafia. Il filo rosso che unisce i monologhi è costituito dalla voce del magistrato donna, la quale, per il suo lavoro, le “ha conosciute”, incontrandole nei verbali, nelle aule di udienza, nelle sale colloquio dei penitenziari, nelle intercettazioni.

Sul palco si alterneranno in ordine di apparizione Virginia Scoglio , Zina Giglio, Maria Teresa Crinò Adele Arcoraci, Tiziana Turrisi, Cetty Aliquo, Donatella Aliquo, Rosalia Lanza , Ada Dipaola, Carmela Gambera, Nina Mazza e Raffaella Campo, con l’accompagnamento musicale per i versi della Prefica a cura di Enzo Miraglia. La direzione di scena è affidata ad Edoardo Romano.

Il prossimo spettacolo della Cattafi andrà in scena il 7 Aprile alle 19,00 con il titolo “L’Uomo di Girgenti: Figlio del Kaos” per la regia di Virginia Scoglio.