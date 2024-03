La Fials ha vinto un ricorso contro l’Asp Messina contro il trasferimento d’urgenza di due infermieri da Barcellona al Papardo

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina con sentenza del Tribunale di Messina – Sezione lavoro del 4 marzo 2024, a seguito di ricorso presentato dalla Organizzazione Sindacale FIALS Messina, è stata condannata per aver sottratto alcuni Infermieri al Presidio Ospedaliero “Cutroni Zodda” di Barcellona, trasferendoli con mobilità d’urgenza al Servizio Psichiatrico di diagnosi e Cura ubicato al Papardo di Messina, in violazione dei diritti contrattuali e del regolamento aziendale di mobilità del personale dipendente.

“Le disposizioni – afferma il segretario della Fials Domenico La Rocca – erano state firmate lo scorso 19 gennaio 2024 dal precedente Commissario Straordinario in maniera inaspettata e con motivazioni apparse subito poco chiare al sindacato, motivo per cui l’organizzazione sindacale a subito denunciato in Tribunale e formalizzato la richiesta di alcuni documenti. Tutto questo avveniva mentre il Tribunale di Messina il 24 Gennaio 2024 condannava l’A.S.P. di Messina, sempre su ricorso del sindacato Fials, per aver allo stesso modo trasferito nel 2018 alcuni Infermieri dal Servizio di Sala Operatoria del Presidio di Barcellona al Presidio Ospedaliero di Milazzo sempre in violazione del Contratto integrativo di lavoro”.

A questo punto la Fials vuole vederci chiaro anche su altri precedenti provvedimenti amministrativi e trasferimenti di personale ed ha formalizzando alcune richieste per verificare ed accertare la legittimità degli stessi.

“Il sindacato Fials – continua La Rocca – ritiene inaccettabile il trattamento riservato al personale sanitario del Cutroni Zodda – ex dell’Hospital Covid – che durante la pandemia non si è sottratto in alcun modo ai loro doveri istituzionali, nonostante le criticità e carenze esistenti dovuti all’impreparazione della sanità nell’affrontare l’inaspettata grave pandemia da covid-19. I sanitari del Cutroni Zodda non meritano questo trattamento mentre attendono che le istituzioni restituiscano ai cittadini l’Ospedale Cutroni Zodda funzionante e funzionale. Fials è pronta a tutelare i due infermieri anche in sede civile per il risarcimento dei danni subiti”.