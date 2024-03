Calcio, negli anticipi vince l’Orsa Promosport in Prima categoria e resta in scia alla coppia di testa

Si sono disputato oggi alcuni anticipi nei tornei regionale di calcio, tra Eccellenza, Promozione e Prima categoria.

In Eccellenza il Milazzo non va oltre il pareggio sul campo del Misterbianco e perde terreno nella griglia dei playoff. Vince il Paternò, che consolida il secondo posto, dietro la capolista Enna, mentre non si fanno male Real Siracusa e Rocca Acqueldocese.

In Promozione vince in trasferta il Lascari sull’Atletico Messina, mentre la Nuova Azzurra Barcellona ultima in classifica è impegnata domani a Santa Lucia del Mela con la Pro Mende.

In Prima categoria, vince ancora l’Orsa Promosport sulla Nuova Peloro e consolida il terzo posto, dietro la capolista Monforte e la prima inseguitrice il Villafranca.