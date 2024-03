Barcellona, Milazzo e Lipari: nasce l’assemblea permanente per la salute pubblica

L’Oratorio Giovanni Paolo II di San Filippo del Mela ha ospitato un’assemblea sul potenziamento della rete sanitaria del territorio, a cui hanno partecipato associazioni, comitati, rappresentanti sindacali e singoli cittadini, di diversi comuni della fascia tirrenica (Barcellona P.G., Milazzo, Merì, Santa Lucia del Mela, Monforte, Venetico, San Filippo del Mela, Lipari).

L’esito di questa convergenza di intenti è stato la costituzione di un’Assemblea permanente che promuova una mobilitazione unitaria per la salute pubblica. L’obiettivo principale è quello di garantire un accesso equo e di qualità ai servizi sanitari per tutti gli abitanti dei comuni afferenti ai distretti socio sanitari di Milazzo, Barcellona P.G., e Lipari.

L’Assemblea permanente si propone di essere lo strumento attraverso cui coinvolgere le comunità nella partecipazione alla mobilitazione e nel definire una piattaforma rivendicativa.

In attesa di questo importante passaggio, i partecipanti hanno definito dei punti dai quali non si può prescindere: “la gestione della sanità non deve conformarsi alle logiche di profitto” – affermano – “ma al contrario ai principi di universalità, gratuità e solidarietà, attraverso una presenza capillare sul territorio. I servizi resi, invece, devono rispondere ai bisogni delle persone e del territorio, non a leggi scritte solo in funzione di razionalizzazione delle risorse e tagli”.

Va quindi arginato il processo di aziendalizzazione e privatizzazione della sanità pubblica perché causa della condizione disastrosa in cui versa il Sistema Sanitario Nazionale.

Bisogna anzitutto aumentare l’organico per potenziare e organizzare meglio i reparti e le strutture territoriali, per far fronte ai disagi e ai gravi disservizi a cui assistiamo e assicurare tempi brevi nella diagnosi, nel monitoraggio e nella terapia, soprattutto per i pazienti oncologici.

L’Assemblea permanente ha un carattere aperto e invita alla partecipazione attiva tutti coloro, singoli o soggetti collettivi, che condividano la stessa volontà di salvaguardare la salute pubblica quale presupposto imprescindibile per un futuro più sano, sicuro e dignitoso per tutte e tutti.

Per partecipare basta scrivete a perlasalutepubblica@gmail.com