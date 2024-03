Terme Vigliatore sarà rappresentata nella puntata di domani del preserale di Raiuno “L’eredità”

Terme Vigliatore sarà rappresentata nella puntata di domani 8 marzo del preserale di Raiuno “L’eredità” condotto di Marco Liorni.

Marco Puglisi, 23 anni, originario di Novara di Sicilia, ma residente a Terme Vigliatore, sarà infatti tra i partecipanti della puntata del gameshow di Raiuno, che precede il Tg1 delle 20. “Sono un docente di scuola superiore presso il liceo “Manzoni” di Mistretta e sono stato affascinato da sempre dal mondo della televisione ed ai quiz televisivi. Alle scuole superiori, che ho frequentato presso l’Itt Lssa Copernico, ebbi un’insegnante di Italiano che mi propose l’idea di partecipare al programma. Io le promisi che prima o poi lo avrei fatto. Per motivazioni di studio non è mai accaduto nel periodo universitario, ma dopo aver concluso il mio percorso di studi in matematica, giorno 15 dicembre, due mie amiche, che sapevano della promessa, hanno deciso di iscrivermi. Io, per gioco, accettai di prender parte a questa nuova avventura, andando a fare il provino con webcam fra Natale e Capodanno. Inizialmente non mi dissero nulla sull’esito del provino, ma poi venni convocato una prima volta intorno alla seconda parte di gennaio ed una seconda volta i primi di febbraio, inviti entrambi declinati per motivi lavorativi. Alla terza chiamata ho risposto positivamente. Seguitemi dalle ore 18:45 per sapere com’è andata a finire!”.