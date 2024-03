Campionati regionali di Taekwondo: pioggia di ori per la Tiger’s Den Barcellona

E’ di 6 medaglie d’oro, una d’argento e una di bronzo il bottino della Tiger’s Den Barcellona ai Campionati regionali per cinture rosse e nere, che si è tenuto domenica scorsa a Mazara del Vallo.

I risultati dei singoli atleti hanno permesso al team guidato dai Maestri Giuseppe e Fabio Sottile di classificarsi tra i primi posti nella classifica per società (terzo posto nella categoria cadetti), nonostante il numero limitato di atleti in gara.

Nella classe Cadetti cinture nere hanno conquistato l’oro Antonino Perroni nella categoria 33kg, già campione regionale lo scorso anno e terzo ai recenti campionati italiani e Antonino Maggio che, nella categoria 49kg, ha superato agevolmente i suoi due avversari, conquistando il titolo di campione regionale. Dopo l’oro vinto all’Austrian Open ed il terzo piazzamento ai campionati italiani, si dovuta accontentare del bronzo Elena Fazio che non riesce a superare la bravissima avversaria Erika Russo. Promettenti sono state le prestazioni degli altri due cadetti nelle cinture rosse, Karol Calderone (3 classificata) e Giuseppe Barbaro. Non ha partecipato alla competizione per mancanza di avversarie, invece, la campionessa italiana e titolare della nazionale azzurra Clio Sottile.

Nella classe juniores conquistano l’oro Massimo Magazù che, nella categoria 68kg, ha travolto i suoi due avversari, confermandosi campione regionale e Greta D’Amico che si è aggiudicata l’oro in quanto la sua avversaria non si è presentata sul quadrato. Nulla da fare invece per Joseph Barresi che, nella categoria 63kg, cede di misura al termine di un incontro molto combattuto.

Nei senior cinture nere per categoria olimpiche, infine, due ori per entrambi gli atleti in gara: Nouhaila Ammour, già vice campionessa italiana, che, vince con facilità nella categoria 67kg, e Martina Calabrò che, nonostante le non perfette condizioni fisiche, supera la sua avversaria con un netto 2 a 0.

Soddisfatto il Maestro Fabio Sottile: “Risultato eccellente che ci dice che, al di la’ delle qualità individuali dei singoli atleti, stiamo crescendo come squadra. Abbiamo conquistato 8 otto medaglie con 10 atleti in gara, di cui ben 6 medaglie d’oro spalmate su tutte le categorie (cadetti, junior e senior). Questo è un chiaro segnale che stiamo lavorando benissimo e che i ragazzi si allenano con il giusto impegno ed entusiasmo. Nelle prossime settimane voleremo in Belgio per partecipare ad una delle più impegnative e prestigiose gare internazionali di questa stagione: il Belgian Open di Lommel. Porteremo ben 5 atleti di assoluto valore: Clio Sottile, Elena Fazio, Nino Perroni, Massimo Magazù e Martina Calabrò”