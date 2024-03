Barcellona Pozzo di Gotto città dell’arte contemporanea: un convegno il 16 marzo presso l’auditorium San Vito

Sabato 16 marzo, alle ore 17,30, nell’Auditorium San Vito, l’Università della Terza Età propone un incontro su “Barcellona Pozzo di Gotto Città d’Arte Contemporanea”, focalizzando l’attenzione su alcune opere di “scultura moderna” (nel senso più ampio del termine) collocate in spazi pubblici.

Dopo l’introduzione e i saluti di Tanina Caliri, rettore dell’U.T.E., del Sindaco Pinuccio Calabrò, degli Assessori Angelita Pino (Cultura) e Viviana Dottore (Istruzione), interverranno alcuni studiosi di arte e di beni culturali cittadini. Aprirà Giovanni Pantano, che introdurrà l’evento e presenterà un video realizzato da Gaetano Mercadante. Seguiranno gli interventi di: Andrea Rosario Cristelli “Universo della Luce, la Pace, di Mariano Pietrini”; Andrea Italiano “Monumento a Sebastiano Genovese di Filippo Minolfi”; Marcello Crinò “Fontana dei due fiumi di Francesco De Francesco”; Giovanni Pantano “Monumento ai Caduti di Giuseppe Fanfoni e Giuseppe Mazzullo”; Nino Sottile Zumbo “Giardino di Proserpina di Hidetoschi Nagasawa”; Valentina Certo “Seme d’arancia di Emilio Isgrò”; e infine l’intervento di Francesco Mannuccia “L’Arte per tutti. Conservare per conoscere e far conoscere”. Saranno esposte anche foto delle opere, scattate da Emanuele Tedeschi.