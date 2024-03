Barcellona, concessi i domiciliari al giovane incensurato arrestato per detenzione di droga

E’ stata concessa la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del giovane barcellonese fermato dalla Polizia con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo del giovane 19enne, che era stato arrestato in flagranza dagli Agenti del Commissariato di Barcellona PG, a seguito di specifica attività mirata al controllo e repressione del traffico di stupefacenti. Il giovane era stato trovato in possesso circa 10 grammi di cocaina , 40 grammi di marijuana e 22 grammi di hashish che erano tutte già suddivise in dosi, nonché di 2 bilancini di precisione e della somma di 145 euro di banconote di piccolo taglio.

In sede di interrogatorio la difesa, sostenuta dall’avvocato Gaetano Pino, ha sostenuto la carenza delle relative esigenze cautelari e conseguente il Giudice ha accolto la richiesta di revocato la misura cautelare della custodia in carcere, con l’applicazione degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.