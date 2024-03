Merì, la risposta dell’Amministrazione sull’iter del Puc (ex Prg): “Stiamo seguendo la procedura nell’interesse dei cittadini”

L’amministrazione comunale di Merì con una nota sottoscritta dal sindaco Filippo Bonansinga e del vice sindaco Antonino Siracusa, ha risposto alla interrogazione sull’iter del Puc (ex Prg) presentata dal gruppo consiliare indipendente composto dall’ex assessore Rossana Alleruzzo e dal consigliere Marco Raffa.

I due consiglieri avevano sottolineato nella loro articolata richiesta la mancata comunicazione al civico concesso della nominata del commissario ad acta della Regione per arrivare all’approvazione del documento urbanistico.

L’amministrazione comunale, nell’altrettanto articolato risposta, hanno sottolineato l’impegno costante nel seguire l’iter fin qui avviato, ricordando alcuni passaggi tecnici che non sono stati ultimati prima dell’approvazione del documento da inviare alla Regione: “Lo scherma del P.R.G. è ancora in corso di aggiornamento da parte dei professionisti incaricati ed il Consiglio Comunale non può esprimere la propria votazione prima della proposta della Giunta Municipale che avverrà alla consegna degli elaborati progettuali aggiornati. Il Decreto di nomina del Commissario ad acta, successivamente rettificato dallo stesso Dipartimento Urbanistica della Regione Siciliana, è stato pubblicato all’albo pretorio dell’Ente regionale ed il funzionario regionale si è già insediato. Diversamente da quanto Voi asserite, sicuramente per scarsezza d’informazione, il Decreto di nomina è il D.A. n. 53/Gab che non interessa l’Organo Consiliare. L’amministrazione comunale insieme al Responsabile del V Settore sta seguendo costantemente e scrupolosamente l’iter procedurale propedeutico all’approvazione del P.R.G. nell’esclusivo interesse dei cittadini quale principale strumento di programmazione per il riordino ed il rilancio economico del territorio. La programmazione degli assetti territoriali è di competenza dell’Ente comunale, nel rispetto di norme e piani sovraordinati. Il cittadino potrà intervenire nella fase istruttoria, per eventuali proposte e osservazioni, che saranno valutate dai funzionari preposti. Alla luce di quanto sopra espresso, è certamente interesse di questa Amministrazione convocare tavoli tecnici, composti da cittadini, organi professionali ed Ente comunale, finalizzati all’acquisizione di proposte da portare all’attenzione dei tecnici incaricati all’aggiornamento ed il tutto secondo il cronoprogramma già previsto nel 2018”.

L’Amministrazione ribadisce come non è prevista alcuna riduzione del valore dei terreni a carico dei cittadini: “Chi lo sostiene lo fa solo per carenza di nozioni da parte di ex amministratori e attuali consiglieri in carica e ancora una più scarsa azione di trasferimento di informazione a discapito dei cittadini, utile soltanto a mistificare la realtà e l’operato che questa Amministrazione nonostante le difficoltà economiche cerca di affrontare nell’esclusivo interesse comune. Al fine di scongiurare qualsiasi tipo di divulgazione errata e/o fuorviante, sarebbe opportuno che i Consiglieri Comunali Indipendenti, nell’espletamento del proprio mandato affidatogli dai cittadini, traggano la veridicità degli stati di fatto in parola presso gli Uffici competenti, considerato, altresì, che gli stessi fino al Gennaio 2024 erano parte attiva di questa Amministrazione”.