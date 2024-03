Dojang Taekwondo, medaglia d’oro per Russo e Caggegi ai Campioni Regionali Sicilia 2024

Si è svolto questo fine settimana al Palasport di Mazara del Vallo (Tp), il Campionato Regionale cinture rosse e nere di Taekwondo, gara valevole per l’assegnazione dei titoli regionali 2024. All’evento hanno partecipato circa 250 atleti, suddivisi nelle categorie cadetti, juniores e seniores provenienti da tutta la Sicilia.

L’associazione “Asd Dojang Taekwondo Barcellona”, diretta dall’istruttore Maiorana, ha partecipato nella categoria “cadetti cinture rosse” con l’atleta Cristiano Karol Giunta e Antonino Isgro’ e nella categoria “cadetti cinture nere” con l’atleta Elison Russo e Antonino Caggegi.

Russo, già campionessa regionale 2023 nella categoria -47 kg femminile, ha confermato la sua supremazia nella categoria -51 kg, laureandosi campionessa regionale 2024. Ha condotto i suoi incontri imponendo la sua tecnica, combattendo con determinazione ed astuzia e, mantenendosi in netta superiorità di punteggio, ha chiuso ciascun incontro al secondo round.

L’atleta Caggegi, nella categoria -53 kg maschili, in finale si è imposto di forza, grazie alla sua grinta e tenacia, contro il fortissimo vice campione italiano 2024. Dopo aver perso il primo round, applicando i suoi schemi di combattimento, ha conquistato il secondo. Al terzo round, colpendo agevolmente il caschetto e la corazza dell’avversario, faceva suo l’incontro salendo sul gradino più altro del podio.

Nella categoria cinture rosse gli atleti Giunta e Isgro’ si presentavano rispettivamente nelle categoria -45 kg e -41 kg maschili. Entrambi gli atleti, pur conducendo degli ottimi incontri e tenendo bene il campo di gara, non riuscivano ad entrare nel medagliere regionale. Grazie alla loro costanza e determinazione, riuscivano a mettere a segno numerosi punti mantenendo gli incontri equilibrati , ma senza ottenere qual margine di vantaggio per vincere gli incontri.

Caggegi e Russo, conquistando il titolo regionale, hanno staccato il pass per la Coppa Italia “ The Olympic Dream Cup” che si terrà nel mese di giugno 2024 al Foro Italico a Roma.

Soddisfatto il tecnico Maiorana della prestazione dei suoi atleti: “Giunta e Isgro’ devono ancora maturare, ma hanno dimostrato di avere eccellenti caratteristiche per ottenere ottimi risultati in futuro. Russo pur salendo di una categoria di peso, ha confermato anche quest’anno la sua bravura imponendosi sulle sue avversarie. Caggegi dopo circa quattro anni di stop dalla competizione, ha ripreso nel mese di novembre 2023, la sua tenacia e tecnica di combattimento lo hanno condotto a questo splendido risultato regionale. Continuiamo gli allenamenti in vista delle prossime gare internazionali”.