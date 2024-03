Merì, nominato il commissario regionale per l’adozione Piano Urbanistico Generale (ex Prg): due consiglieri chiedono risposte

Gli ex consiglieri di maggioranza Rossana Alleruzzo e Marco Raffa, hanno chiesto chiarimenti all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Filippo Bonansinga, sulla mancata adozione del Piano Urbanistico Generale (ex Prg).

Ad accendere il confronto è stato la notizia della nomina del Commissario ad acta attraverso una nota del 13/12/2023 emessa Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente, per provvedere, previa verifica degli atti, alla definizione di tutti gli adempimenti necessari all’adozione del piano urbanistico del centro tirrenico.

Quello attualmente in vigore risalirebbe al 1982 e l’iter avviato per l’adozione dell’ex Prg era iniziata nel 2008 con una procedura molto complessa che non si è ancora conclusa con l’approvazione definitiva da parte della Regione.

I consiglieri Comunali Rossana Alleruzzo e Marco Raffa hanno così interrogato il Sindaco sull’attuale situazione. “Perché in questi anni – affermano – il consiglio comunale non è stato messo nelle condizioni di votare il Pug (ex Prg) ed è lecito che i consiglieri comunali debbano sapere casualmente tramite internet della nomina di un commissario ad acta regionale su una materia di specifica competenza del consiglio?”. I due consiglieri hanno chiesto con un articolata interrogazione qual è lo stato dei lavori dei vari affidamenti tecnici collegati al Pug, dalla VAS allo studio geologico, dallo studio agroforestale a quello idrogeologico (PAI)

“Quali adempimenti l’Amministrazione ha già intrapreso – incalzano i consiglieri indipendenti – e vuole intraprendere per giungere all’approvazione dello Strumento Urbanistico e con quali tempistiche, visto che sono già passati anni dagli ultimi affidamenti ai tecnici? I percorsi di adozione/approvazione che seguiranno prevedono momenti di pubblica discussione, tavoli di lavoro, nei quali sia possibile l’intervento partecipativo dei cittadini, delle associazioni e dei gruppi politici nel rispetto dell’art.78 dello Statuto Comunale? Quali ricadute avranno sui cittadini la mancanza dello studio sui siti sottoposti al vincolo del P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico), oltre al danno di veder ridotto il valore del loro terreno o del loro immobile e la beffa di non aver avuto riduzioni sul pagamento dell’IMU?”.

I due consiglieri Alleruzzo e Raffa hanno ribadito la necessità di informare in maniera puntuale e dettagliata il Consiglio Comunale sulle procedure che verranno portate avanti, anche convocando un consiglio comunale ad hoc, chiedendo un atto di responsabilità dell’Amministrazione Comunale nei confronti del civico consesso e della cittadinanza.