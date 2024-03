Incidente sul lavoro a Montagnareale a dicembre, si è spento l’operaio: via al procedimento penale

Non ce l’ha fatta il carpentiere 51enne che lo scorso 21 dicembre 2023 è caduto da un’altezza di circa 6 metri in un cantiere a Montagnareale presso cui lavorava. Ha perso la vita al Policlinico di Messina, dove era stato ricoverato. Dopo mesi di sofferenza si è spento domenica 25 febbraio e, a seguito dell’autopsia, è stato riconsegnato ai familiari che gli hanno dato l’ultimo saluto lo scorso sabato 2 marzo con la celebrazione dei funerali, un momento molto partecipato che ha visto anche la partecipazione delle Istituzioni cittadine di Oliveri e di una moltitudine di persone, giunte a porgere all’uomo l’ultimo saluto. Antonino Spanò era molto conosciuto e aveva tanti amici, tutti rimasti attoniti per l’accaduto.

A portarlo alla morte sarebbero stati i traumi riportati, soprattutto alla testa, a seguito della caduta. Per l’incidente, è stato incaricato un consulente tecnico che dovrà rispondere al quesito del Pubblico Ministero riguardo alle cause della morte del signor Spanò Antonino.

A seguito di quanto accaduto, risponderanno dell’accusa di omicidio colposo ex art. 589, comma II c.p., il responsabile della ditta presso cui lavorava il signor Spanò e il responsabile della sicurezza.

Parti offese nel procedimento risultano essere i figli e la convivente, difesi dall’avv. Rosanna Sofia e i genitori di Spanò e il fratello, difesi dall’avv. Giuseppe Ciminata. I due legali hanno congiuntamente nominato il consulente tecnico di parte.

Il collegio difensivo è composto, inoltre, dagli avvocati Concetta Triscari Barberi che difende il titolare della ditta e Attilio Scarcella, in difesa del responsabile della sicurezza.

Dal 7 marzo, giorno di conferimento dell’incarico, si attendono i 90 giorni per il deposito della perizia.

Gli incidenti sul lavoro rimangono una delle principali cause di morte del nostro Paese. I dati INAIL aggiornati a luglio 2023 registravano già 559 vittime sul lavoro in Italia: quelle in occasione di lavoro sono aumentate del +4,4% rispetto a luglio 2022 (430 contro 412) mentre quelle in itinere hanno visto un calo del -17,8% rispetto a luglio 2022 (129 contro 157). La regione con il maggior numero di vittime in occasione di lavoro è la Lombardia (74). Seguono: Veneto (40), Lazio (36), Campania e Piemonte (33), Emilia Romagna (31), Puglia (29), Sicilia (26), Toscana (21), Abruzzo (16), Marche (14), Umbria e Calabria (13), Friuli Venezia Giulia (12), Trentino Alto Adige e Liguria (11), Sardegna (10), Basilicata (5) e Valle d’Aosta e Molise (1).

Una piaga che va combattuta quotidianamente con la formazione, la sensibilizzazione e l’informazione.