Barcellona, arrestato in flagranza un barcellonese: ritrovate nella sua abitazione cocaina, hashish e marijuana

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Barcellona Pozzo di Gotto hanno tratto in arresto un uomo ritenuto responsabile del reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

L’arrestato, un barcellonese incensurato, era stato monitorato dagli investigatori in quanto ritenuto uno dei possibili spacciatori che operano nell’hinterland barcellonese.

Inconfutabili dati investigativi ed una anomala movimentazione di giovani, nella mattinata odierna, evidenziavano una possibile presenza di sostanza stupefacente nell’abitazione dell’arrestato, per cui – onde evitare di perderne le tracce – gli agenti del Commissariato procedevano ad un’urgente perquisizione domiciliare e personale del sospettato.

La perquisizione domiciliare consentiva agli agenti di rinvenire e sequestrare, all’interno dell’abitazione, sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso di circa 10 grammi, hashish per un peso di circa 22 grammi e marijuana per un peso di circa 40 grammi, oltre a due bilancini di precisione e numerose banconote di vario taglio, verosimile provento dello spaccio.

Su disposizione del pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, diretta dal Procuratore Giuseppe Verzera, l’uomo è stato tratto in arresto e trasferito presso la casa circondariale di via Madia.