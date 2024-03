Segnalate le condizioni di abbandono della piazza davanti al plesso centrale della scuola Militi

Una coppia di genitori, che frequentano quotidianamente il plesso centrale della scuola Militi hanno inviato una segnalazione alla nostra redazione sulle condizioni di abbandono in cui si trova la vicina piazza Montessori.

“Ogni giorno accompagniamo mio figlio al plesso centrale di piazza Montessori dell’istituto Militi e frequentemente alle 16, all’uscita della scuola, i compagni di scuola hanno il piacere di trascorrere qualche minuti a giocare nella piazzetta di fronte alla scuola. Il problema che sottoponiamo è che la piazzetta presenta notevoli criticità da parecchi mesi. Sono ben visibili escrementi di animali, oggetti pericolosi abbandonati come pedane di legno con chiodi sporgenti, insieme all’erba alta e poco curata, ai vetri rotti ed alla spazzatura maleodorante, abbandonata dai soliti incivili. Ad oggi non si è registrato alcun intervento e così le condizioni di degrado si aggravano”.

L’assessore al verde pubblico Nicola Barbera, a cui abbiamo segnalato il disagio della coppia ed in generale di chi frequenta quella zona, ha preso atto della situazione, ricordando che la gara d’appalto per gli interventi di potatura e sistemazione del verde sarà completato il prossimo 7 marzo e subito dopo saranno attenzionate le piazze che richiedono una bonifica come quella del quartiere Militi.