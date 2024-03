L’avv. Giuseppe Sottile sposa la causa di Cateno De Luca ed è eletto nella giunta esecutiva dI Sud chiama Nord

L’Assemblea Nazionale di Sud chiama Nord, che si è tenuta al Palacongressi di Taormina, ha eletto il coordinamento nazionale e tre nuovi membri della Giunta Esecutiva, oltre a definire le modalità di partecipazione del partito, fondato da Cateno De Luca, alle elezioni europee del prossimo giugno.

Tra i nuovi tre componenti eletti nella Giunta esecutiva, il massimo organo deliberativo del partito, c’è anche l’avv. Giuseppe Sottile, che farà parte anche del coordinamento nazionale.

“Sono onorato di aver ricevuto questo prestigioso incarico – afferma Sottile – e ringrazio il segretario Cateno De Luca ed il presidente Laura Castelli per la fiducia accordatami. Stiamo coinvolgendo gruppi e movimenti che non si riconoscono più nei partiti tradizionali, e che sono sempre più numerosi. La mia precedente esperienza in Italexit, conclusasi in seguito alle dimissioni del segretario Gianluigi Paragone, mi sta consentendo di continuare un percorso, coinvolgendo tantissimi amici che da tutta l’Italia stanno sposando il progetto di Cateno De Luca e che ci hanno raggiunto dalla Lombardia, dal Lazio, dalla Calabria e persino dalla Sardegna. La nostra è una battaglia di Libertà che iniziata in Italexit continua con Sud chiama Nord, movimento politico che si sta radicando capillarmente sul territorio e la cui linea politica, lanciata nella due giorni di Taormina é ormai forte e decisa: meno Europa, più Italia, più equità. Basta sudditanza alle potenti lobbies transnazionali. Libertà!”

Gli iscritti e simpatizzanti hanno inoltre votato con il 72% la proposte che prevedeva di “Promuovere un nuovo progetto politico con il nostro simbolo che includa anche altre forze politiche che si oppongono alle attuali politiche liberticide dell’Unione Europea e centraliste dello Stato italiano”. Si tratta di un progetto ambizioso che prevede di raggiungere i 100 mila iscritti entro la fine dell’anno fino ad arrivare al primo congresso, entro aprile del 2025, con una base consolidata su tutto il territorio nazionale.

“Alle Europee – ha affermato De Luca – porteremo la voce dei territori. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere i 100 mila iscritti entro la fine dell’anno. Nei prossimi due anni vogliamo crescere ancora di più per arrivare al primo congresso, a gennaio del 2026 con una base consolidata su tutto il territorio nazionale. Un partito che trova la sua forza nelle unicità che esprime ciascun territorio e che trovano voce in Sud chiama Nord”.

In platea era presente una numerosa delegazione anche di Barcellona, con i tre neo comitati formatisi nei mesi scorsi, uniti nel progetto comune voluto dal leader Cateno De Luca. Ricordiamo infatti che è barcellonese la coordinatrice provinciale del movimento la consigliera comunale Melangela Scolaro e che il coordinatore cittadino dei tre comitati è il prof. Tindaro Di Pasquale.