La Nuova Igea Virtus ferma sul pareggio la capolista Trapani ed allunga la serie positiva

Una Nuova Igea Virtus gagliarda e senza timori reverenziali ferma la corsa della capolista Trapani, imponendo un pareggio giusto per quanto espresso sul campo della due formazioni più in forma del campionato.

La squadra giallorossa ha interpretato il match come gli aveva chiesto il tecnico Francesco Di Gaetano, osannato ex della gara, e nel primo tempo ha imbrigliato il Trapani, sfiorando il gol in due occasione con altrettante conclusione dell’ex granata Claudio Calafiore. Nella ripresa la capolista ha provato a forzare il ritmo della gara, ma la difesa giallorossa ha retto bene, concedendo solo un’occasione pericolosa a Kragl, che tutto solo davanti a Staropoli si è visto deviare la conclusione dal ripiegamento di Longo. Ben più ghiotta è stata l’occasione creata a 10′ dalla fine per i padroni di casa, con la conclusione di Biondo a tu per tu con il portiere ospite Ujkaj, bravo a deviare sull’esterno, e poi sulla ribattuta di Di Piedi, che sembrava destinata in rete, prima del miracolo difensivo dell’ex giallorosso Marco Crimi, pronto a deviare sulla linea la palla calciata dall’attaccante igeano.

La classifica continua a sorridere ai giallorossi, che allungano il passo dalla zona salvezza e domenica sono attesi della trasferta di Castrovillari, in cui potrebbero arrivare punti pesanti per avvicinare l’obiettivo della permanenza in serie D. C’è da sottolineare il clima di grande sportività vissuto in campo e sugli spalti, davanti a 2000 spettatori, di cui 300 da Trapani, che hanno regalato ai presenti una bella giornata di calcio.