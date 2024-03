Barcellona batte al fotofinish Corato (79-77): nella prima giornata di play-in silver vincono tutte le siciliane

Il Barcellona Basket conquista una bella vittoria nella gara d’esordio nei play-in silver di serie B interregionale con Corato ed aggancia i pugliesi a sei punti nella classifica che vede in testa la coppia Basket School Messina ed Avellino.













La prima giornata ha registrate le vittorie di tutte le formazioni siciliane rispetto alle squadre del girone G campano e pugliese. Barcellona ha saputo gestire al meglio la partenza da handicap (39-49 all’intervallo) subita dal Corato ed ha piazzato il break che ha cambiato la gara nel terzo quarto chiuso con il parziale di 21-9, per poi gestire bene i possessi negli ultimi minuti di gara, chiusa sul 79-77. Bene hanno fatto anche gli Svincolati Milazzo, che hanno fermato Avellino, leader della classifica avulsa dopo la fase regolare, Piazza Armerina, che ha battuto in casa Lucera, ultima con due punti, e soprattutto il Basket School Messina, che ha superato Marigliano, agganciando in testa proprio Avellino. Ricordiamo che solo le prime due classificate conquisteranno l’accesso ai playoff promozione.

Gli irpini saranno i prossimi avversari dei giallorossi, in un confronto che ricorda le sfide in serie A2 dei primi anni 2000. Come detto, i ragazzi di coach Pippo Biondo possono giocare senza pressione e quindi esprimere sul campo il loro basket, provando a dare continuità al successo contro Corato.

PLAY-IN SILVER

Svincolati Milazzo Itecna Avellino 72 68 Next Casa Barcellona Fas Basket Corato 79 77 Siaz Basket Piazza Armerina Sveva Pall. Lucera 91 79 Basket School Messina Promobasket Marigliano 2003 79 61

Avellino 10 Basket School Messina 10 Siaz Piazza Armerina 8 Svincolati Milazzo 8 Marigliano 6 Corato 6 Barcellona Basket 4.0 6 Lucera 2

PLAY-IN GOLD

Nel play-in gold, parte male il cammino dell’Orlandina, sconfitta a Salerno, e della Viola Reggio Calabria, battuta in trasferta dall’ambizioso Molfetta, capolista del concentramento, che assegna sei posti nei playoff promozione. Ottime sono state le prestazioni del Ragusa, che ha superato a domicilio il Monopoli, e del Sala Consilina, che ha battuto in trasferta l’Angri.

Dai Optical Molfetta Myenergy Reggio Calabria 69 65 Angri Pallacanestro Pallacanestro Sala Consilina 63 71 White Wise Monopoli Virtus Kleb Ragusa 72 75 Ldr Power Basket Orlandina Basket 75 61