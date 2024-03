Il Barcellona Basket in campo domani al Palalberti contro Corato per il primo match della fase ad orologio

Pausa finita per il Barcellona Basket, che domani pomeriggio alle 18 torna sul parquet del PalAlberti per affrontare il Corato nel primo incontro della fase ad orologio del play-in silver, che assegna due posti per i playoff finali.

La squadra di coach Pippo Biondo inizia la seconda fase con un leggero ritardo in classifica, con 4 punti, al penultimo posto su 8 partecipanti. La strada per i giallorossi è quindi tutta in salita, ma Fernandez e compagni potranno affrontare le prossime otto gare senza la pressione di dover vincere a tutti i costi, ma con la spensieratezza di chi non ha nulla da perdere e può giocare solo per regalare una soddisfazione ai propri tifosi. L’obiettivo stagionale è stato raggiunto con la meritata salvezza conquistata con due giornate d’anticipo e quindi tutto ciò che regalerà la seconda fase della stagione sarà tutto di guadagnato, soprattutto per i giocatori, che avranno una vetrina importante per ottenere una conferma o qualche offerta interessante dalle squadre di categoria superiore.

Abbiamo raccolto le dichiarazioni del vice presidente Antonio Russo alla vigilia della gara di domani, con un occhio proiettato già alla prossima stagione.