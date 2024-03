Barcellona, nominata la commissione ministeriale per la gestione del dissesto del Comune

E’ stato notificato a Palazzo Longano il decreto firmato del Presidente Sergio Mattarella, su proposta del Ministero dell’Interno, per la nomina dei tre componenti della Commissione straordinaria chiamata a gestire il dissesto finanziario del Comune di Barcellona dichiarato nella seduta del Consiglio comunale del 27 novembre 2023.

L’organismo di liquidazione dei residui passivi e dei residui attivi, ovvero pagamento dei debiti e riscossione dei crediti vantati, è composto dalla funzionaria economico finanziaria Maria Cacciola, dal funzionario informatico Giancarlo Irrera e dalla funzionaria finanziaria in quiescenza Maria Di Nardo. La commissione si insedierà nei prossimi giorni a Palazzo Longano per assicurare l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso e l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti contratti fino al 31 dicembre 2022.