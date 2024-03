Torna il Cineforum d’autore: giovedì 7 marzo al Corallo sarà riproposto il film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi

Torna l’appuntamento con il progetto “Cineforum d’autore”, curato dall’assessore alla Cultura Angelita Pino in sinergia con il nuovo Cinema Corallo e con le associazioni di Barcellona Pozzo di Gotto.

Dopo il successo della prima proiezione, “One life” per la Giornata della memoria, il secondo film proposto affronta la tematica di estrema attualità della violenza di genere e dell’autodeterminazione delle donne. Si può parlare in realtà di un Cineforum d’autrice, perchè giovedì 7 marzo sarà infatti proiettato il film “C’è ancora domani” scelto dall’assessore Pino, in collaborazione con la Fidapa di Barcellona Pozzo di Gotto e con il centro antiviolenza Frida Onlus. Si tratta dell’opera prima da regista dell’attrice Paola Cortellesi, che ha registrato il record d’incassi in Italia alla fine del 2023.

La proiezione al Nuovo Cinema Corallo avrà inizio alle 17 ed a conclusione del film si terrà un dibattito. Interverranno l’assessore alla Cultura Angelita Pino, la presidente Fidapa Barcellona Pozzo di Gotto Grazia Salamone, e la presidente di Frida Onlus Giulia Carmen Fasolo. Proprio per l’importanza dei temi al centro del film e degli interventi il costo del biglietto è stato ridotto a 4 euro.