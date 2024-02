Frane sulla Strada Statale 113 prima del ponte sul Patrì, assegnati i lavori di messa in sicurezza

Sono stati aggiudicati i lavori di messa in sicurezza su una porzione di territorio di Barcellona Pozzo di Gotto, a monte della Statale 113, lato Palermo, nel rettilineo prima del ponte sul torrente Patrì, teatro negli ultimi anni di numerose frane ad ogni acquazzone più abbondante.

L’intervento di consolidamento era atteso da anni e ora, grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Struttura commissariale per il contrasto al dissesto idrogeologico guidata dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, può essere avviato.

Ad eseguirlo – secondo il responso degli Uffici diretti da Maurizio Croce – sarà la Grasso costruzioni generali srl di Vallelunga Pratameno, grazie ad un ribasso del 31,4 per cento e per un importo di 465 mila euro. Nell’area interessata si registra una forte pendenza del versante, resa ancora più problematica e pericolosa dalle alluvioni del 2020, come dimostra il progressivo smottamento del pendio che mette a rischio il sistema viario.

Le opere previste consistono nella realizzazione di due paratie in cemento armato che contrasteranno la frana in corso a protezione della viabilità, e nel convogliamento delle acque meteoriche mediante un sistema dimensionato con pozzetti prefabbricati e grate in ghisa. Si procederà, inoltre, con il ripristino della sede stradale e con la posa di conglomerato bituminoso.

Il commento del sindaco Pinuccio Calabrò

La piena sinergia tra l’amministrazione Calabrò e la Regione Siciliana continua a portare i suoi frutti. L’aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza e consolidamento del tratto a rischio frane della ss113 tra Barcellona Pozzo di Gotto e Terme Vigliatore è la conclusione di un’azione avviata dalla giunta Calabrò dall’insediamento e seguita passo per passo dopo gli eventi alluvionali dell’agosto 2020. Dopo il bando predisposto dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, aggiudicato all’ingegner Buccheri, è stato predisposta la progettazione. La costante collaborazione con la Regione Siciliana ha fatto sì che l’importante opera per la sicurezza dei cittadini e della viabilità sia stata inserita dal governo Musumeci nell’elenco degli interventi prioritari per il territorio e finanziata nel 2021. Adesso, con l’aggiudicazione dei lavori da parte della Struttura commissariale per il contrasto al dissesto idrogeologico, l’amministrazione comunale non può che esprimere soddisfazione per la tempistica e l’attenzione posta alla comunità. Il sindaco e gli assessori ringraziano gli uffici comunali che si sono impegnati nelle diverse fasi della progettazione per il raggiungimento del risultato e il soggetto attuatore per il contrasto al dissesto idrogeologico Maurizio Croce che ha portato a compimento l’iter per l’aggiudicazione dei lavori.