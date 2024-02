Ci lascia un altro pezzo della storia di Barcellona: oggi l’ultimo saluto ad Antonino Bucca per tutti “Nino Bandola”

“Ni videmu dumani unni Bandola”: Fino agli anni Novanta era questa la frase che i barcellonesi e gli abitanti dell’hinterland si scambiavano più spesso, dandosi appuntamento in uno dei luoghi punto di riferimento del commercio cittadino.

Ricordi di una Barcellona che non c’è più, e che da oggi apparirà ancora più lontana nel tempo dopo la dipartita del signor Antonino Bucca, per tutti Ninu Bandola, fondatore e per decenni anima entusiasta di una bottega che vantava un vasto assortimento di salumi, formaggi e polli all’interno “da piscaria”.

Con il “signor Bandola” vanno via tempi ricchi di legami autentici, tempi in cui generazioni di famiglie di Barcellona si incontravano nel mercato coperto della città del Longano, teatro di scambi non solo commerciali ma soprattutto terreno fertile per la nascita di sane relazioni d’amicizia e specchio della società e cultura di un’epoca.

Ninu Bandola è ricordato come una persona buona e generosa, che accoglieva con il suo sorriso chiunque si presentasse davanti al suo bancone. Lo stesso sorriso che si affaccia sul viso di chi, d’ora in poi, lo ricorderà con affetto e stima.

I funerali si terranno oggi pomeriggio alle 15 presso la Chiesa della Parrocchia di Nasari.

La redazione di 24live.it si unisce al dolore dei familiari e porge le sentite condoglianze.