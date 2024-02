Barcellona sotto la pioggia da stamattina, salta l’acquedotto in via Santa Venera creando un geyser sulla strada per Gala

La pioggia che cade su Barcellona e dintorni dalla notte scorsa sta creando qualche disagio alla viabilità, ma la situazione appare al momento sotto controllo.

L’unica criticità segnalata è la rottura della condotta idrica sulla via Santa Venera in direzione Gala, che ha creato un vero e proprio geyser sull’asfalto. L’intervento della Polizia Municipale ha consentito di mettere in sicurezza la zona, ma resta il problema del danno all’acquedotto, che potrebbe creare difficoltà nel fornitura di acqua nella zona collinare.