Riaperta la bretella sul Patrì: il sindaco Calabrò scrive ancora al Prefetto per chiedere la riapertura del bypass sul torrente Mela

E’ stata riaperta al transito la bretella sul torrente Patrì, chiusa al traffico durante l’allerta arancione di sabato e domenica e danneggiata dalla piena del corso d’acqua.

Non ha invece subito danni la bretella sul torrente Mela, che però è chiusa al transito da mesi per il mancato accordo sulla vigilia tra gli enti coinvolti, la Città Metropolitana proprietaria della struttura ed i comuni di Barcellona e Milazzo che dovrebbero garantire il controllo dell’accesso al bypass dai due versanti del torrente.

Il sindaco di Barcellona Pinuccio Calabrò è tornato alla carica per chiede la stessab applicazione del protocollo d’intesa stipulato con il comune di Terne Vigliatore per la gestione della viabilità sulla bretella del Patri.

“Nonostante l’allerta arancione ed il maltempo la bretella del Mela ha resistito e non è stata travolta, come invece qualche improvvisato della disinformazione sostiene. I fatti hanno dimostrato che abbiamo ragione ed il bypass realizzato dal Genio Civile ha resistito.

Proprio per questo torniamo a chiedere al sindaco metropolitano che si assuma le sue responsabilità ed apra al transito la bretella, visto che la competenza sulla viabilità provinciale è della Città Metropolitana, Ente che ha dato il nulla osta al Genio Civile per la realizzazione dell’opera e che adesso tiene in ostaggio un’intera comunità. Non si capisce perché non si possa procedere come con la bretella del Patrì che viene chiusa di notte e nei giorni di condizioni meteo avverse e che tra l’altro ieri ha retto molto meno rispetto a quella del Mela al maltempo.

Il sindaco metropolitano sull’intera vicenda si è dimostrato del tutto assente ed indifferente ai disagi che Barcellona Pozzo di Gotto continua a soffrire, privando la città di un’indispensabile valvola di sfogo per la viabilità con ripercussioni sia sui flussi veicolari quotidiani che, e questo è ancora più grave, sulle attività commerciali ed imprenditoriali dell’intera zona. Stiamo parlando di disagi che subiamo da mesi e che, vista la sordità della Città Metropolitana cui spetta anche la vigilanza e il presidio sulla viabilità provinciale, non intendiamo più tollerare. Più volte abbiamo fatto appello al prefetto di Messina ed è nostra intenzione fare tutto quello che è in nostro potere per restituire ai barcellonesi il diritto alla mobilità in piena sicurezza”..