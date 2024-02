“La voce dei poeti”, premiati i vincitori della prima edizione

Lo scorso 24 febbraio, la Sala teatrale della Parrocchia San Giovanni Paolo II di Porto Salvo ha ospitato la cerimonia di premiazione della Prima Edizione del Concorso di poesia “La voce dei poeti – Barcellona P.G.”.

Dopo i saluti di benvenuto di Don Vincenzo Otera, il poeta Francesco Conti ha presentato la giuria della sezione Pittura “Premio Nino Leotti” composta dall’artista Loredana Aimi, dalla segretaria dell’Associazione FilicusArte di Milazzo Elisa La Rosa, dal professor Vito Natoli dell’Ars Vivendi.

La stessa giuria ha decretato i vincitori della sezione del premio come di seguito riportato:

6° posto – menzione di merito: Sebastiana Parisi di Barcellona per l’opera: “Riflessioni”; 5° posto – menzione d’onore: Simona Maggistro di Barcellona per l’opera: “Abbandono e speranza: i veri cuori salvano” ; 4° posto – premio speciale – Nino Leotti a Doina-Maria Constantin di Piazzola sul Brenta (padova) per l’opera: “Dal buio alla rinascita”; 3° posto: Caterina Barresi di Barcellona per l’opera: “Giovin fiore”; 2° posto: Paola Pietrafitta di Barcellona per l’opera: “’U sciccareddu”. Ad intervenire anche Walter Leotti, figlio dell’illustre maestro Nino (docente e pittore), intervenuto in memoria del padre e per consegnare la coppa alla prima classificata, Maria Zaccone di Barcellona per l’opera: “Particolare della spiaggia di Spinesante”.

L’evento ha proseguito con la presentazione della giuria delle 4 sezioni dedicate alla Poesia: Il presidente, dr. Giovanni Macrì, l’insegnante Caterina Sgrò, dott. Alfredo Anselmo, giornalista e caporedattore della Testata “OraWebTv”, l’avvocato e giornalista Cristina Saja e il sig. Francesco Gemito, eccellente organizzatore di eventi nella provincia di Napoli.

I vincitori sono stati quindi annoverati e premiati come segue:

13° Posto – Plauso Letterario: ALESSIA CUZZOCREA di Gallina (Reggio Calabria) per la poesia“IL MIO SENTIRE”; il PREMIO SPECIALE UNDER conferito alla giovane ALESSIA; il PREMIO SPECIALE SENIOR è stato assegnato al poeta barcellonese NINO CALABRÒ che, in questa sezione, con la poesia “ARRIVA L’INVERNO” ha ricevuto il Diploma di Plauso Letterario (12° Posto).

E ancora all’ 11° Posto – Plauso Letterario: ANNA MARIA GRASSO di Aci Santantonio (Catania) per “SOLA NEL BOSCO”; 10° Posto – Menzione di Merito: NATALINA DI LEGGE di Rotello (Campobasso) per “SENSAZIONI DI NOVEMBRE”; 9° Posto Menzione di Merito: SALVA MOSTACCIO di Barcellona per “RESPIRO”; 8° Posto Menzione di Merito: GAETANO MATERIA di Rodì Milici per “TUTTO HA UN SENSO”; 7° Posto – Menzione d’Onore: NATALE VULCANO di Corigliano Rossano (Cosenza) per “SI VINCE, SI PERDE”; 6° Posto – Menzione d’Onore: GIUSEPPE MODICA di Ragusa per la poesia “NOTE SETTEMBRINE”; 5° Posto – Menzione d’Onore: LUCIANO MANCINELLA di Trivento (Campobasso) per “LABIRINTO”; 4° Posto – Premio Speciale – on. Nino Pino Balotta, a ROSA ELISA LA ROSA di Milazzo per “UMILE PREGHIERA”; 3° Posto SANTINO GATTO di Novara di Sicilia per “VICOLI BUI”; 2° Posto: MELANIA ROSSELLO di Messina per “IL SEME MATRICIDA”; 1° Posto: DOINA-MARIA CONSTANTIN di Piazzola sul Brenta (Padova) per “NELLO SPECCHIO, TU ERI ME”.

Per la SEZIONE “B” – POESIE IN LINGUA a tema LEGALITÀ/SOCIALE, dedicata alla memoria del dott. ROBERTO MATERIA, i vincitori sono stati:

7° Posto – Plauso Letterario: LUCIA LO BIANCO di Palermo per “HO VISTO LADRI NEI SOGNI DI BAMBINO”; 6° Posto – Menzione di Merito: GIOVANNI MONOPOLI di Taranto per “IL CORAGGIO DI SORRIDERE”; 5° Posto – Menzione d’Onore: GRAZIA DOTTORE di Messina per “UN MOSAICO SPECIALE”; 4° Posto – Premio speciale – dr. Roberto Materia, LUISA DI FRANCESCO di Taranto per “ESISTO E RIMANGO”; 3° posto – DOINA-MARIA CONSTANTIN di Piazzola sul Brenta (Padova) per “SAMAN – FIORE DI CILIEGIO”; 2° posto – ALBA ROSARIA CONTINO di Squinzano (Lecce) per “PETALI ROSSI DAL CIELO”.

Il primo classificato è stato premiato dalla Dott.ssa Enrica Materia, figlia del compianto Roberto.

1° posto – Stefano Baldinu di San Pietro in Casale (Bologna) per “LO STUPORE SCALZO DELLE MIE LABBRA”.

Per la Sezione “C” – POESIE IN VERNACOLO A TEMA LIBERO, DEDICATA ALLA MEMORIA DEL POETA E SCRITTORE BARTOLO CATTAFI, si sono distinti:

7° Posto – Plauso Letterario: GIOVANNI VENAFRO di Napoli per “CHIUDE CHESTA PORTA”; 6° Posto – Menzione di Merito: TINDARO CALABRESE di Barcellona per “SUSCIA U VENTU”; 5° Posto – Menzione d’Onore: LUCIA RUOCCO di Atrani (Salerno) per “’A FIDUCIA”; 4° Posto – Premio Speciale – Bartolo Cattafi: PIETRO MAIORANA di Porto Salvo per “15 GIUGNO 1969 (Morti in galleria a S. Antonio); 3° Posto: VITTORIO BASILE per “LU CIAURU DA STAGGIUNI”; 2° Posto: FAUSTO MARSEGLIA di Marano (Napoli) per “’A PREGHIERA”; 1° Posto: Vincenzo Cerasuolo di Marigliano (Napoli) con la lirica “CIERTA GENTE”.

La poetessa GIULIA MARIA SIDOTI di Barcellona è stata insignita del PREMIO ALLA CARRIERA.

I vincitori della SEZIONE “D” – POESIA IN VERNACOLO a tema LEGALITÀ / SOCIALE – dedicata alla memoria dell’avvocato Nello Cassata sono stati: 5° Posto – Menzione d’Onore: PIETRO MAIORANA per “PIO ERA ‘U TO’ NOMI”; 4° Posto – Premio Speciale – Nello Cassata: SALVATORE GAZZARA per “LA FIMMINA NUN HAVI PATRUNI”; 3° Posto: FRANCESCO BILLECI di Borgetto (Palermo) per “FARFALLI”; 2° Posto: VINCENZO CERASUOLO di Marigliano (Napoli) per ‘A MORTE BIANCA”; 1° Posto: VINCENZO CALÌ di Monforte S. Giorgio (Messina) per “‘A STANZA DI CARTUNI”.

Ad allietare la cerimonia, il chitarrista Santino Calabrò e il fisarmonicista Dario Milone.