Barcellona, un detenuto ingoia tre lamette: è ricoverato in coma al Policlinico di Messina

Un detenuto del carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, S.C., 41 anni, è ricoverato in pericolo di vita da una settimana in coma al Policlinico di Messina, per le gravi ferite riportate dopo aver ingoiato tre lamette.

Le sue condizioni sono molto gravi e, come riferisce l’avvocato difensore Salvatore Silvestro alla Gazzetta del Sud, l’uomo soffre di ansia, depressione e disturbi della personalità. Ad aprile 2024 avrebbe completato di scontare la sua detenzione, ma le richieste di anticipare la scarcerazione, in virtù della patologie psicologiche di cui soffre non sarebbero state accolte.