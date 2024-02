Barcellona piange la “signora Miano della copisteria”, tra le prime donne ad aprire una partita Iva nella città del Longano

Barcellona perde un altro personaggio storico del sua storia più recente, la signora Rosaria Caravello, conosciuta in città come “la Signora Miano della copisteria”, per tanti anni aveva gestito una nota copisteria, cogliendo il testimone dal marito Angelo Miano. È stata tra le prime donne se non forse la prima imprenditrice ad avere aperto una partita IVA in città.

La copisteria era un punto di riferimento dei professionisti, degli studenti e di chiunque in città avesse bisogno di un documento dattiloscritto o di una copia eliografica o della redazione di una tesi di laurea. La sua pazienza infinita, l’immancabile sorriso e l’infaticabile voglia di lavorare e aiutare il prossimo erano le sue caratteristiche.

Tantissime persone oggi raccontano di aver trovato lavoro grazie ad un suo suggerimento, magari andavano in ufficio da lei per una fotocopia. Era pronta a suggerire di fare una “domandina” per chiedere un “posto” di lavoro in un ente che magari stava cercando personale come la Telecom o le Ferrovie. Per molti è il ricordo della tesi di laurea. Per tanti l’ausilio per ottenere la pensione o un sussidio. Per tanti altri forse solo la fonte di spartiti musicali in fotocopia.

Con lei va via un pezzo di storia della città.