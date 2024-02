Allerta meteo, strade allagate a Milazzo e Barcellona: danni alla bretella sul Patrì, resiste quella sul Mela, già chiusa al traffico

La pioggia caduta incessantemente nelle ultime ora sulla costa tirrenica della provincia di Messina sta creando disagi alla viabilità sia a Milazzo, sia a Barcellona.

La via Statale Oreto si è trasformata in torrente nell’ultimo tratto al confine con il comune di Merì, mentre a Milazzo si sono registrate le situazioni più critiche. E’ stata chiusa al traffico la rampa accesso all’asse viario verso San Paolino e sono segnale difficoltà da via Acqueviole alla via Kennedy. Chiusa anche per la via Tonnara e diverse strade del centro cittadino hanno subito danni.

E’ stata danneggiata la bretella sul torrente Patrì tra Barcellona e Terme Vigliatore, chiusa al traffico da ieri come previsto da protocollo tra i due Comuni in caso di allerta arancione, mentre, nonostante le voci di danneggiamento circolate sui social, ha resistito la bretella sul torrente Mela, che era già da tempo chiusa alla circolazione per la nota vicenda del mancato accordo sulla vigilanza tra i Comuni di Barcellona, di Milazzo e la Città Metropolitana.