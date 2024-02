Barcellona, vandalizzata la facciata della casa dove visse l’artista barcelgottese Iris Isgrò

Uno scempio di cui i familiari dell’artista barcelgottese Iris Isgrò non si riescono a dare una ragione. Nei giorni scorsi, approfittando dell’assenza del nipote Luigi Lo Giudice, che ha ereditato l’immobile, ignoti hanno pensato bene di coprire con la vernice spray nera alcune delle scritte realizzate nel corso degli anni dal poliedrico artista, sulla facciata al piano terra della sua dimora di via San Vito.

Per fortuna coloro che hanno pensato questa vile azione non hanno danneggiato il murales di San Vito, che rappresenta un’opera unica nel suo genere. A prima vista potevano essere confuse con la copia delle famose cancellature dell’altro artista barcellonese Emilio Isgrò, ma nulla hanno a che vedere con le opere d’arte moderna pensate e realizzate nella piazzetta di Taormina dello stesso Isgrò.

Restano ignote le motivazioni per cui sono state cancellate le frasi in cui Iris Isgrò contestava ad esempio la mancata azione dei politici per mantenere la pace nel mondo, nel periodo della Guerra del Golfo, oppure la richiesta di una maggiore attenzione all’arredo urbano lungo la via San Vito. Il nipote si riserva la possibilità di denunciare il fatto all’autorità di polizia per provare a dare un nome e soprattutto un perchè a chi ha compiuto questo vile gesto.

PRIMA…

DOPO