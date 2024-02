Barcellona, il consigliere Sebastiano Miano si è dimesso dalla presidenza della 2^ commissione

Il consigliere Sebastiano Miano si è dimesso dalla presidenza della 2^ commissione permanente consiliare, motivando la decisione con esigenze personali.

La comunicazione è arrivata ieri sera via pec nelle ore in cui in consiglio comunale veniva bocciata la proposta di ridurre le commissioni permanenti da tre a due. La decisione non sarebbe legata a questa proposta, ma la decisione del consigliere Miano, attuale vice presidente del consiglio, è stata motivata con generiche esigenze personali. Ricordiamo che lo stesso Miano aveva ricevuto una richiesta di sfiducia, che poi non è stata votata dai colleghi delle commissione. Lo scenario vede adesso i numeri dalla parte dei gruppi di opposizione, che adesso potrà eleggere il nuovo presidente tra uno dei suoi componenti. Fanno parte della commissione, oltre all’ex presidente Sebastiano Miano, la vice presidente Fabiana Bartolotta, Raffaella Campo, Tommaso Pino e Ilenia Torre, esponenti di opposizione, a cui si aggiungono Carmelo Giunta e Francesco Perdichizzi.

