Merì, il consigliere Grillo (Sud chiama Nord): “Nessun contatto con l’amministrazione, nè con il gruppo indipendente”

La visita del leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, presso il comune di Merì ha ufficializzato l’adesione della consigliera di maggioranza Mariella Gugliotta al movimento che era già rappresentato nel civico consesso dal consigliere di opposizione Pippo Grillo, vicino dal 2022 alle posizione del sindaco di Santa Lucia del Mela e deputato regionale Matteo Sciotto.

La presenza nella stessa formazione politica di una consigliera che sostiene il sindaco Bonansinga e di un consigliere che invece si trova all’opposizione ha sollecitato un’analisi sull’eventuale modifica degli equilibri all’interno del consiglio comunale di Merì, che attualmente vede cinque consiglieri su 10 sostenere l’amministrazione, in una situazione di grande incertezza.

Abbiamo dato la parola al consigliere Pippo Grillo, che ribadito il suo impegno politico nell’esclusivo interesse dei cittadini ed ha chiarito la sua posizione equidistante sia dall’amministrazione Bonansinga sia dal gruppo indipendente, costituito dai consiglieri Alleruzzo e Raffa, che hanno preso le distanze dalla maggioranza.

“Ho aderito al partito Sud chiama Nord già da circa due anni – afferma Grillo – perché credo nel cambiamento e nella svolta della Sicilia con Cateno De Luca Presidente. Alle Regionali del 2022 sono stato vicino all’Onorevole Sciotto, per il quale nutro una profonda stima: persona molto umana, dedita al lavoro con elevate capacità amministrative. Basti farsi un giro nel paese di Santa Lucia del Mela e vedere con i propri occhi quanto stia facendo bene – in sei anni è riuscito a investire per il paese 50 milioni di finanziamenti”.

“L’adesione al Partito della consigliera Mariella Gugliotta – continua – non può che farmi piacere, un valore aggiunto che rafforza la presenza del partito di De Luca nel territorio meriese per il bene comune e gli interessi del nostro piccolo paese e dei cittadini meriesi, indipendentemente dai nostri colori politici locali che ci vedono in contrapposizione. Non ho avuto nessun contatto con i componenti di maggioranza, né con i consiglieri che da ultimo si sono dichiarati indipendenti nel Consiglio comunale. Seguo la mia linea di pensiero che è sempre quella di ascoltare i miei paesani e le priorità di un paese mal ridotto e svolgo il mio mandato elettorale in rappresentanza di tutti i cittadini, come ho sempre fatto”.

“Insieme al consigliere Borghese – aggiunge – abbiamo presentato tredici interrogazioni a questa Amministrazione, in diciotto mesi, senza avere nessuna risposta. Ci siamo rivolti all’Assessorato Ente locali e al Prefetto di Messina, inoltrando ben tre note, lamentando i mancati riscontri da parte dell’Amministrazione. A riscontro delle nostre interrogazioni i suddetti organi hanno chiesto delucidazioni al Sindaco, costretto quest’ultimo ad inserire nell’ultimo Consiglio Comunale del 27/12/2023, al sesto punto dell’odg. l’argomento avente ad oggetto mancate risposte alle interrogazioni della minoranza. Ad oggi ancora non avendo ricevuto nessuna risposta scritta da parte del Sindaco, abbiamo informato con un’altra nota gli Organi di competenza”.

“Voglio rasserenare i miei paesani – conclude Grillo – e soprattutto a chi mi ha sostenuto con 268 voti, alle ultime elezioni amministrative, che sarò sempre attento ai loro bisogni e di quelli del Paese”.