Barcellona, approvato il regolamento per la gestione del nuovo mercato ortofrutticolo con le modifiche concordate con l’opposizione

Il consiglio comunale di Barcellona ha approvato il regolamento per la gestione del nuovo mercato ortofrutticolo di contrada Sant’Andrea, dopo una serie di modifiche condivise tra maggioranza ed opposizione.

La discussione in aula è stata animata dalla valutazione degli emendamenti presentati, alcuni proposti dopo un dialogo costruttivo tra i gruppi di maggioranza e quelli di opposizione di Città Aperta e Partito Democratico, altri presentati in modo autonomo da alcuni consiglieri comunali. Alla fine del confronto in aula protrattosi fino a tarda sera si è arrivati ad una condivisione di un maxi-emendamento, che prevede tra l’altro l’assegnazione della direzione del mercato alla funzionaria dell’ufficio Suap e la costituzione di una commissione guidata dal sindaco o dall’assessore alle attività produttive. E’ stato votato anche l’emendamento del consigliere David Bongiovanni che prevede una riduzione del canone di concessione per gli assegnatari degli stand che acquisteranno una cella frigorifera.

Soddisfatto per l’esito dei lavori in aula è il presidente Angelo Paride Pino: “La sinergie tra maggioranza ed opposizione di un tema di interesse generale ha consentito di migliore il testo presentato dall’amministrazione, inserendo alcuni aspetti importante per la buona riuscita dell’intera gestione. I gruppi consiliari hanno dato il loro contributi per arrivare ad un risultato condiviso, confermato dal voto unanime del provvedimento, così come emendato in aula consiliare”.

“Siamo particolarmente orgogliosi – commentano il sindaco Pinuccio Calabrò e l’assessore Salvatore Coppolino – del fatto che il regolamento approvato sia frutto di condivisione da parte delle forze di maggioranza e d’opposizione del Consiglio. L’essere giunti ad un maxi emendamento, proposto dall’amministrazione e che contiene le proposte e le integrazioni del gruppo di Città Aperta e del Pd, è segnale di grande maturità del consesso e di un dialogo scevro da pregiudizi e condizionamenti. Allo stesso modo non possiamo non rilevare che dopo un lungo periodo durante il quale nulla era stato fatto per il mercato, questa giunta è riuscita a raggiungere un importante traguardo. Adesso procederemo con l’emanazione dei bandi per l’assegnazione dei box e con gli interventi alla struttura danneggiata da eventi meteo avversi negli anni scorsi. L’amministrazione ringrazia per il risultato raggiunto gli uffici comunali, ed in particolare il dirigente di settore Nunzio Santoro e la responsabile del Suap Salvina Genovese”.