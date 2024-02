Salvatore Scilipoti, esperto alla cultura della giunta Calabrò, aderisce a Fratelli d’Italia

Il partito di Fratelli d’Italia ha ufficializzato l’adesione di Salvatore Scilipoti, l’esperto alla cultura dell’assessore comunale Angelita Pino e della giunta Calabrò.

L’appassionato di storia e di cultura del territorio ha condiviso la scelta politica dell’assessore Angelita Pino, che ha come riferimento l’assessore regionale alla Cultura Elvira Amata.

Scilipoti, laureato in Giurisprudenza, abilitato all’esercizio della professione forense, come esperto della giunta Materia prima e della giunta Calabrò adesso, ha curato numerose iniziative, eventi e manifestazioni di carattere culturale di grande spessore, promuovendo la valorizzazione del patrimonio culturale di Barcellona Pozzo di Gotto.

“Ho avuto modo di apprezzare il grande lavoro che l’assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo Elvira Amata sta portando avanti sul territorio ed in particolare il suo impegno a favore della Città di Barcellona Pozzo di Gotto – dichiara Salvatore Scilipoti – Nel condividere i progetti che Fratelli d’Italia sta attuando sopratutto in ambito culturale in Sicilia, sono lieto di poter aderire ad un partito che mette al primo posto l’interesse dei cittadini e sono certo che nel corso del 2024 realizzeremo manifestazioni che continueranno a vedere Barcellona Pozzo di Gotto protagonista”.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’Assessore alla cultura Angelita Pino, già nel partito Fdi ed espressione sul territorio dell’Assessore regionale Elvira Amata : “Felice che una persona cui mi lega un profondo affetto e sincera stima, qual è appunto il Dott. Salvatore Scilipoti, abbia deciso di aderire ad un progetto politico che ha dimostrato e sta dimostrando attenzione al nostro territorio ed alla sua crescita sul piano culturale e turistico. Scilipoti fornirà un apporto fondamentale in questa direzione grazie al suo costante e certosino lavoro di ricerca, studio e conseguente valorizzazione delle tante risorse artistiche e culturali presenti nella nostra città”.

Elvira Amata ha dichiarato di essere molto felice di accogliere nel partito di Fratelli d’Italia un giovane ragazzo così dinamico e preparato che ho avuto modo di ascoltare in più occasioni e che si spende moltissimo nel campo della cultura, un mondo in cui crediamo ed investiamo risorse.