Merì, la consigliera Mariella Gugliotta aderisce a Sud chiama Nord con Cateno De Luca: cambieranno gli equilibri del consiglio comunale?

La consigliera comunale di Merì, Mariella Gugliotta, ha ufficializzato stamattina la sua adesione al movimento Sud chiama Nord, fondato da Cateno De Luca.

L’occasione per ufficializzare questo passaggio è stata la visita in consiglio comunale della delegazione del movimento, guidata dallo stesso De Luca e composta dal deputato regionale Matteo Sciotto e della coordinatrice provinciale Melangela Scolaro, insieme al coordinatore di Barcellona Tindaro Di Pasquale ed al vicepresidente di uno dei comitati barcellonesi Fortunato Barbaro. Al tavolo dell’incontro era presente anche il consigliere di Merì, Pippo Grillo, che ha sostenuto la candidatura di Sciotto alle ultime elezioni regionali. La scelta della Gugliotta, consigliere di maggioranza, dovrebbe cambiare gli equilibri nel consiglio comunale di Merì, considerato che sia lei, sia il consigliere Grillo, attualmente all’opposizione della giunta Bonansinga, sono riferimento dello stesso gruppo politico e quindi dovranno trovare un’intesa comune nei rapporti con l’amministrazione comunale, in un momento di transizione, dopo le dimissioni dell’assessore Alleruzzo e la revoca del mandato all’assessore Arcoraci.

L’incontro, voluto da Cateno De Luca, è servito soprattutto per ribadire l’impegno, confermato dalla coordinatrice provinciale Melangela Scolaro, di rafforzare la presenza di Sud chiama Nord in tutti i comuni della provincia di Messina. La consigliera Gugliotta, insieme al consigliere Grillo, avranno il compito di costituire un comitato del partito anche nel centro meriese, per consolidare i tanti sostenitori e per dare voce ai cittadini che condividono le idee del leader Cateno De Luca.