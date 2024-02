Il Lions Club Castroreale ha invitato il sociologo Francesco Pira ad un confronto con gli studenti dell’IIS Medi

In occasione della Settimana dello Studente 2024, organizzata dall’Istituto di Istruzione Superiore Medi di Barcellona P.G., il Lions Club Castroreale ha invitato come ospite il Prof. Francesco Pira – Professore Associato di Sociologia e Direttore del Master in Esperto della Comunicazione Digitale dell’Università degli Studi di Messina.

Il docente e sociologo intratterrà gli studenti giovedì 22 febbraio alle 11 presso la sede del PalaCultura sul tema “Help Lavoro Giovani” Service del Distretto Lions 108 Yb Sicilia – del quale il Professore è Delegato Distrettuale.