L’omaggio a Franca Florio nell’affascinate scenario di Palazzo Fazio a Barcellona P.G.

Una serata che ha riportato i partecipanti indietro nel tempo, tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900, per omaggiare la figura di Franca Florio, nei saloni di Palazzo Fazio in via Immacolata a Barcellona Pozzo di Gotto.

L’antico palazzo, ristrutturato dalla famiglia Pulejo, è risultato troppo piccolo per contenere i tanti appassionati che hanno voluto seguire il convegno in ricordo di un personaggio che, insieme alla famiglia Florio, ha fatto la storia siciliana durante il periodo della Bella Epoque. Franca Florio è stata celebrata non solo per la sua bellezza, che finì per affascinare, tra i tanti, lo scrittore Gabriele D’Annunzio, il kaiser Guglielmo II e il musicista Arturo Toscanini, ma anche per le sue qualità umane e per la sua magnanimità che l’hanno spinta a soccorrere i terremotati messinesi del 1908, a fondare asili nido nelle aziende gestite dal marito e altre opere di carità.

L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco Manganaro, dal Lions Barcellona e dall’associazione Palazzo Fazio, ha visto la partecipazione della senatrice Ella Bucalo, dell’assessore regionale alla cultura Elvira Amata e del sindaco di Barcellona Pinuccio Calabrò. Sono intervenuti il direttore generale del Ministero della Cultura, Andrea De Pasquale, l’assessore comunale alla cultura Angelita Pino, il presidente della Pro Loco Manganaro Salvatore Scilipoti, la presidente del Lions Barcellona Nadia Rivetti, il presidente dell’associazione Palazzo Fazio Nino Pulejo e l’ingegnere Giuseppe Mallandrino, che ha portato un dipinto inedito di Franca Florio, madrina della madre dello stesso ingegnere, che fa parte della sua collezione personale di villa Cianciafara. Il dipinto, realizzato dal pittore Luigi Di Giovanni nel 1909, è stato presentato dal critico d’arte Andrea Italiano.

La serata è stata arricchita dalla sfilata di abiti d’epoca, all’interno dei saloni di palazzo Fazio, in un’atmosfera molto suggestiva.