Fabio Crinò è tra i 18 componenti della direzione provinciale di Forza Italia

Il primo congresso provinciale di Forza Italia, celebrato dopo la scomparsa del presidente Silvio Berlusconi, ha portato gli iscritti di tutta la provincia di Messina all’elezione dell’unica mozione del segretario provinciale firmata dall’onorevole Bernadette Grasso, che è stato confermata nel ruolo di coordinatrice provinciale.

Contestualmente sono stati definiti i 18 componenti della direzione del partito, tra cui è stato nominato per area tirrenica il dott. Fabio Crinò, il cui riferimento politico è proprio l’on. Bernadette Grasso: “Ringrazia per la fiducia accordata dagli iscritti e dell’onorevole Grasso. Lavorerò accanto ai coordinatori comunali di tutta la provincia di Messina per la crescita del partito e per supportare le istanze che provengono dal mondo delle imprese, dal terzo settore e dall’associazionismo, con particolare attenzione al mondo del lavoro”.