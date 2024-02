Calcio da tavolo, il Barcellona CT chiude al secondo posto la Coppa Italia – Master 2023/2024

Continuano le soddisfazioni per il Barcellona CT, che ieri ha conquistato la piazza d’onore nella Coppa Italia – Master 2023/2024, battuta in finale dal Napoli

Il team del Longano ha chiuso la fase a gironi a punteggio pieno, con tre vittorie su tre contro Eagles Supporters Subbuteo (4-0), Black Rose Roma (3-0) e Sessana (3-0), ed ha approdato quindi agli ottavi di finale l’Ascoli. Dopo un inizio in in salita, inizialmente in svantaggio su tutti i campi, i barcellonesi sono riusciti a capovolgere la situazione, conquistando i quarti di finale contro Rieti. Dopo un match ostico, conclusosi in parità ai tempi regolamentari (1-1), il passaggio si è deciso grazie ad un gol segnato nei tempi supplementari. Nella semifinale contro l’Sc Sombrero, il team bianco rosso prevale col punteggio di 2-1, riuscendo a staccare un biglietto di accesso alla tanta agognata finale di Coppa Italia.

Ad attendere i ragazzi di capitan La Torre per l’ultima mezz’ora di gioco della giornata ci sono i Napoli Fighters, che alla fine della gara ottengono la meglio col punteggio di 2-0 e la vittoria nel torneo.

Per i barcellonesi il secondo gradino del podio è un ottimo risultato ed hanno dimostrato ancora una volta di essere in grado non solo di fare un grandissimo gioco, ma anche di avere carattere e di sapere esultare e soffrire insieme, da vera squadra. Adesso testa al prossimo torneo, senza perdere di vista il girone di ritorno della serie A che si giocherà il prossimo aprile!!