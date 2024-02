Diventano definitive le condanne per 19 imputati nell’operazione Dinastia sulla nuove leve della famiglia mafiosa barcellonese

La conferma delle condanne a 19 imputati nel processo Dinastia da parte della Corte Cassazione fa scattare l’esecuzione della misura cautelare in carcare per coloro che non sono già ristretti per altra causa

La Suprema Corte ha infatti rigettato i ricorsi presentati dai legali, accogliendo solo le istanza di 12 imputati, la cui posizione torna al vaglio dei giudici della Corte d’Appello. Si tratta di Francesco Anania, Pietro Bonfiglio, Fabio Crea, Carmelo Driacchio, Vincenzo Gullotti, Pietro Caliri, Francesco Ianniello, Giovanni Fiore, Samuele Marino, Carmelo Mazzù, Antonino Signorello, Andrea Villini e Lucia Bilardo.

Di seguito riportiamo le 19 condanne che dopo il passaggio in Cassazione sono diventate definitive: Francesco Anania 9 anni e 4 mesi; Daniele Bertolami 10 anni; Pietro Bonfiglio, Fabio Crea, Carmelo Driacchio e Vincenzo Gullotti 5 anni ciascuno; Salvatore Bucolo 9 anni e 4 mesi (in “continuazione” con un’altra sentenza); Alessandro Calderone 3 anni; Dylan Seby Caliri 4 anni; Pietro Caliri 10 anni e 6 mesi; Carmelo Cannistrà 10 anni; Salvatore Felice Chillari 10 anni; Carmelo Chiofalo 2 anni e 6 mesi; Rosaria De Gaetano e Mauro Di Salvo 4 anni e 8 mesi; Carmelo Vito Foti 4 anni e 8 mesi; Vito Vincenzo Gallo 8 anni e 8 mesi; Mattia Giardina un anno e 4 mesi; Francesco Ianniello e Samuele Marino 2 anni; Salvatore Laudani 9 anni; Carmelo Mazzù 12 anni e 4 mesi; Marias Jesus Piccolo 4 anni e 6 mesi; Gjergj Preci 8 anni e 6 mesi; Giuseppe Puliafito 8 anni e un mese; Sebastiano Puliafito 15 anni e 4 mesi; Carmelo Quattrocchi 4 anni; Antonino Recupero 10 anni; Giuseppe Scalia 12 anni e 2 mesi; Carmelo Tindaro Scordino 3 anni e 4 mesi; Santo Tindaro Scordino 4 anni e 4 mesi; Antonino Signorello 6 anni e 8 mesi; Sergio Spada 4 anni e 4 mesi; Andrea Villini 8 anni e 4 mesi.

L’operazione dei carabinieri del Ros aveva consentito di identificare le nuove leve della famiglia mafiosa barcellonese, che continuava a gestire gli affari nel settore dello spaccio di droga per conto dell’organizzazione criminale, dopo l’arresto dei vecchi capimafia.